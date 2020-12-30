«Пресс-секретарь» схимонаха Сергия Всеволод Могучев заключен под стражу

«Пресс-секретарь» схимонаха Сергия Всеволод Могучев заключен под стражу

Сегодня, 11:19ОбществоPhoto: личная страница Всеволода Могучева во "Вконтакте"
Представителя скандального схимонаха Сергия Всеволода Могучева арестовал суд Екатеринбурга.

Суд прошел 29 декабря. В результате Могучеву было назначено наказание в виде пяти суток административного ареста, пишет ЕАН.

В суде уточнили, что никакого избиения, о котором говорили ранее — не было и кто-то «распускает слухи».

Напомним, в отношении представителя схимонаха Сергия возбуждено административное дело по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). 29 декабря во время суда Могучев был госпитализирован в больницу. Ему стало плохо во время заседания. Однако медики не обнаружили у него проблем со здоровьем. Позднее его доставили обратно в суд.

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