«Пресс-секретарь» схимонаха Сергия Всеволод Могучев заключен под стражу

Представителя скандального схимонаха Сергия Всеволода Могучева арестовал суд Екатеринбурга.

Суд прошел 29 декабря. В результате Могучеву было назначено наказание в виде пяти суток административного ареста, пишет ЕАН. В суде уточнили, что никакого избиения, о котором говорили ранее — не было и кто-то «распускает слухи». Напомним, в отношении представителя схимонаха Сергия возбуждено административное дело по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). 29 декабря во время суда Могучев был госпитализирован в больницу. Ему стало плохо во время заседания. Однако медики не обнаружили у него проблем со здоровьем. Позднее его доставили обратно в суд. В Екатеринбурге «пресс-секретаря» отца Сергия увезли из зала суда на «скорой»

