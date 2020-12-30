«Пресс-секретарь» схимонаха Сергия Всеволод Могучев заключен под стражу

Напомним, в отношении представителя схимонаха Сергия возбуждено административное дело по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). 29 декабря во время суда Могучев был госпитализирован в больницу. Ему стало плохо во время заседания. Однако медики не обнаружили у него проблем со здоровьем. Позднее его доставили обратно в суд.