Адепты Сергия отказались пускать представителя епархии в Среднеуральский монастырь

В епархии прокомментировали отказ пускать священника митрополии в Среднеуральский монастырь.

В Екатеринбургской епархии ответили на инцидент, произошедший с протоиереем Евгением Попиченко, которого 29 декабря отказались пускать в Среднеуральский женский монастырь. Его остановили единомышленники экс-схиигумена Сергия. Целью посещения монастыря, по словам главы административного секретариата Екатеринбургской епархии иеромонаха Аркадия, было оказать помощь людям, которые находятся внутри. Власти области, рассказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, были в курсе операции, которая готовится, сообщает Е1. Все, что мы смогли сейчас там увидеть, свидетельствует о том, что, увы, пока тот посыл мира, с которым мы были направлены, пока не воспринят теми, кто нас сегодня встретил,подчеркнул иеромонах Аркадий. Он отметил, что на данный момент люди из монастыря не услышали призыв о мире и ситуация «остается непростой». Напомним, ночью, 29 декабря, скандального схимонаха Сергия задержали для допроса из-за ролика, опубликованного им на YouTube. В своей новой проповеди Сергий призвал единомышленников «умереть за Россию». Вслед за экс-схимонахом был задержан его пиарщик Всеволод Могучев, которого медики «скорой» из-за ухудшения самочувствия увезли из зала суда во время избрания меры пресечения. Также появилась информация, что Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего схиигумена Сергия на два месяца. Скандальному экс-схиигумену Сергию предъявлено обвинение в склонении к самоубийству

