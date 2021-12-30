Обвиняемый по делу ОПГ «наехал» на судью свердловского суда и прокурора

В Екатеринбурге судят Владимира Кузнецова, известного в определенных кругах под прозвищем Лис. Мужчину обвиняют сразу в нескольких совершенных преступлениях. Следствие считает доказанной его причастность к мошенничеству с квартирами, принуждению свердловчан к сомнительным сделкам и легализации незаконного дохода. А еще Кузнецова именуют вором в законе, но сам фигурант уголовного дела это яростно и всегда отрицает.
Жертвами преступной группы, куда по версии СК входил Кузнецов, становились в основном, одинокие люди и ведущие асоциальный образ жизни. Узнавая о долгах, вредных привычках и не гнушаясь шантажом злоумышленники отбирали у них квартиры, вышвыривая на улицу. Но в феврале прошлого года спецслужбы разгромили ОПГ.
Владимира Кузнецова отдали под суд первым, как главного в преступной иерархии. Выступая на процессе он заявил о своем недоверии прокурору Георгию Паникарову и судье Андрею Юшманову. Причиной этого адвокат обвиняемого Алексей Макуха назвал беседу этих двух госслужащих в коридоре до начала процесса.
Произошло это еще 26 ноября. Гособвинитель факт разговора не отрицает, судья — тоже.
Я интересовался исключительно возможностью и необходимостью участия и тем, на какое число будет отложено судебное заседание, перспективы, пояснил Паникаров.
Но адвоката с подзащитным такое объяснение не устроило. Они заявили ходатайство об отводе, но ничего не добились. На 28 февраля запланирован отбор кандидатов в присяжные. Далее суд перейдет к рассмотрению дела по существу, сообщает Znak.