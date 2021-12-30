Обвиняемый по делу ОПГ «наехал» на судью свердловского суда и прокурора

В Екатеринбурге судят Владимира Кузнецова, известного в определенных кругах под прозвищем Лис. Мужчину обвиняют сразу в нескольких совершенных преступлениях. Следствие считает доказанной его причастность к мошенничеству с квартирами, принуждению свердловчан к сомнительным сделкам и легализации незаконного дохода. А еще Кузнецова именуют вором в законе, но сам фигурант уголовного дела это яростно и всегда отрицает.