Жители России с 31 января могут узнавать свой персональный кредитный рейтинг

Получить индивидуальные данные о рейтинговой оценке можно будет два раза в год. Сведения о кредитной истории доступны для россиян на портале «Госуслуг» .

Россияне смогут увидеть себя глазами кредитора. Об этом сказал и. о. гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. Он также отметил, что значительный показатель в кредитном рейтинге не всегда будет являться привилегией для получения кредита, информируют «Новые известия».