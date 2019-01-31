Жители России с 31 января могут узнавать свой персональный кредитный рейтинг
Сегодня, 22:25ОбществоФото: pixabay.com
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С 31 января в силу вступают правки в закон «О кредитных историях». Жители РФ смогут узнавать свой персональный кредитный рейтинг.
Получить индивидуальные данные о рейтинговой оценке можно будет два раза в год. Сведения о кредитной истории доступны для россиян на портале «Госуслуг» .
Россияне смогут увидеть себя глазами кредитора. Об этом сказал и. о. гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. Он также отметил, что значительный показатель в кредитном рейтинге не всегда будет являться привилегией для получения кредита, информируют «Новые известия».
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