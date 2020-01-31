Закон о семейном предпринимательстве прошел стадию общественных обсуждений

По словам президента торгово-промышленной палаты РФ, принятие законопроекта позволит оказывать целевую помощь этой категории бизнеса.

Сам законопроект подготовлен Торгово-промышленной палатой, у нас в законодательстве семейное предпринимательство нигде, никак и никаким образом не обозначено. Мы посчитали, что это весьма и весьма важный сегмент в нашей экономике, особенно сегодня. Он идет по нарастающей в среде микробизнеса, малого бизнеса, ну теперь, слава Богу, среднего бизнеса. И посчитали необходимым его узаконить, рассказывает Катырин.

Основной целью законопроекта является закрепление такого понятия, как «семейное предпринимательство», а также получение государством возможности целенаправленно работать с этой категорией бизнеса в плане выделения финансовой поддержки и мест для торговли.

Катырин отмечает, что в России на данный момент много представителей бизнеса, которые попадают под определения нового документа. Так, фермерство в районе крайнего севера практически полностью состоит из семейных предприятий.

Много и других направлений есть в производстве и торговле, и в услугах очень много семейных предприятий. Категория большая, но в связи с тем, что это не узаконено, у нас и статистики никакой нет, уточнил глава ТПП РФ.

Также Катырин рассказал, о том, какая на данный момент оказывается поддержка семейному бизнесу от Торгово-промышленной палаты.

К 100-летию торгово-промышленной палаты в 2017 году был реализован проект поддержки предпринимательства. Это были 100 проектов патронатом президента ведомства.

Сегодня мы его переформатировали на 100 семейных предприятий. Мы хотим поддержать в первую очередь лучшие семейные предприятия, создать определенные преференции со стороны Торгово-промышленной палаты, говорит он.