Более 7000 нарушений ПДД выявлено в Свердловской области за выходные

Более 7000 нарушений ПДД выявлено в Свердловской области за выходные
Более 7000 нарушений ПДД выявлено в Свердловской области за выходные
Сегодня, 14:49ОбществоФото: управление ГИБДД Свердловской области
На территории Свердловской области за выходные выявлено 7000 нарушений ДТП. Из них в семи случаях пострадали транспортные средства и люди.

С 28 по 30 января на Среднем Урале проводились рейды. Меры профилактики охватывали весь регион и велись сразу по нескольким направлениям. Сотрудники ГИБДД выявляли нарушителей скоростного режима, перевозки детей без удерживающих устройств, нетрезвых водителей и лихачей.

По итогу рейдов составлено более 7000 протоколов. Из них 100 приходятся на тех, кто сел за руль после употребления алкоголя. Еще у 130 остановленных полицейскими не оказалось при себе водительских прав.

Также в статистику попали 200 фактов перевозки детей без кресел, 98 случаев выезда на полосу встречного движения, и почти 1,5 тысячи отказов от использования ремней безопасности.

Пешеходы нарушили ПДД 1200 раз, а водители не уступили им дорогу в 200 случаях, отмечают в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Всего же с начала этого года на на Среднем Урале число ДТП выросло на 10%, а количество погибших — на 150%.

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