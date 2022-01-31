Убийца 11-летней девочки в Асбесте получил пожизненный срок

Убийца 11-летней девочки в Асбесте получил пожизненный срок
Убийца 11-летней девочки в Асбесте получил пожизненный срок
Сегодня, 14:18ОбществоФото: 1MI
Изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку в Асбесте свердловчанин получил пожизненный срок. Остаток жизни он проведет в колонии.

По данным следствия, мужчина 12 ноября 2020 года был в состоянии наркотического опьянения. Он встретил девочку на улице Челюскинцев, которая продавала газеты. Он под предлогом покупки заманил ее к себе домой на улицу Калинина.

Уже в жилище он с особой жестокостью совершил над ней насилие и заснял все на видеокамеру, чтобы изготовить порнографические материалы. В тот же день он задушил ребенка для сокрытия преступления.

Тело мужчина вынес из квартиры и спрятал, закопав в кустах, недалеко от дома, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Материалы по теме:
приговоробвинительный приговорАсбест
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы