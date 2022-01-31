Убийца 11-летней девочки в Асбесте получил пожизненный срок

По данным следствия, мужчина 12 ноября 2020 года был в состоянии наркотического опьянения. Он встретил девочку на улице Челюскинцев, которая продавала газеты. Он под предлогом покупки заманил ее к себе домой на улицу Калинина.
Уже в жилище он с особой жестокостью совершил над ней насилие и заснял все на видеокамеру, чтобы изготовить порнографические материалы. В тот же день он задушил ребенка для сокрытия преступления.
Тело мужчина вынес из квартиры и спрятал, закопав в кустах, недалеко от дома, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.