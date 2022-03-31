Двух граждан СНГ избили палками и пинали из-за долга в 10 тысяч в Екатеринбурге

Семеро человек напали на пострадавших из-за того, что один из них задолжал 10 тысяч рублей. Мужчины обратились в полицию с заявлением. Однако оба являются гражданами СНГ и живут без прописки. За это решено выдворить их из страны, пишет Е1 со ссылкой на знакомого пострадавших.