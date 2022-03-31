Двух граждан СНГ избили палками и пинали из-за долга в 10 тысяч в Екатеринбурге

Семеро человек напали на пострадавших из-за того, что один из них задолжал 10 тысяч рублей. Мужчины обратились в полицию с заявлением. Однако оба являются гражданами СНГ и живут без прописки. За это решено выдворить их из страны, пишет Е1 со ссылкой на знакомого пострадавших.
Нападавших, по его словам, отпустили. Он также отметил, что избитым требовалась медпомощь, но скорую им вызывать не стали. Двое суток мужчины просидели в камере, а затем прошло заседание суда, где было решено выдворить их из страны, рассказывает знакомы.
В УМВД Екатеринбурга сообщили, что проводят проверку. Конфликт, отмечают в полиции, был обоюдным и произошел из-за долга. В результате госпитализация никому не потребовалась.