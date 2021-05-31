В суд на подрядчика строительства моста через Тагильский пруд подала мэрия

В суд на подрядчика строительства моста через Тагильский пруд подала мэрия
В суд на подрядчика строительства моста через Тагильский пруд подала мэрия
Сегодня, 17:55ОбществоФото: TagilCity.ru
В суд на подрядчика строительства моста через Тагильский пруд - московскую компанию ООО «Альмакоргруп» - подала мэрия города. Власти требуют взыскать 300 тысяч рублей в качестве штрафа по муниципальному контракту.

Об иске от муниципальной службы заказчика городского хозяйства Нижнего Тагила к подрядчику был подан 18 мая, говорится в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Структура администрации требует от компании ООО «Альмакоргруп» 300 тысяч рублей в качестве штрафов по муниципальному контракту. Речь идет о трех штрафах по 100 тысяч рублей.

Напомним, после того, как компания «Альмакоргруп» выиграла тендер на возведение моста через Тагильский пруд (сумма контракта 3,9 миллиарда рублей), она передала большую часть работ субподрядчикам. И это уже не первый иск от мэрии Тагила к подрядчику. Ранее компания уже была оштрафована на 390 тысяч рублей за нарушения условий муниципального контракта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
администрациясудподрядчикискмост через прудНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы