Власти Каменска-Уральского нашли способ привлечь горожан к занятиям спортом

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В городе Каменск-Уральский больше людей стало заниматься велосипедным спортом.
Произошло это по причине того, что в городе перекрыли автомобильный мост через реку.
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Жители Каменска-Уральского считают, что это способствует улучшению качества жизни людей и положительно влияет на экологическую обстановку в городе.
Зато какая красота - пробок нет в городе. Все за городом, экономия бензина, и вообще одни плюсы пока вижу. Дальше посмотрим, сообщила одна из жительниц города.
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