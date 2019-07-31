Свердловчанка выиграла в лотерею 9,5 млн рублей

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Жительница Свердловской области выиграла в 155 045-м тираже лотереи «Рапидо» 9 млн 405 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото».
Женщина рассказала, что подобрала комбинацию из знаменательных дат.
Билеты с этими числами часто приносят мне выигрыши. Так вышло и сейчас. Я победила, сказала победительница.
Свердловчанка планирует потратить выигрыш на домик у моря. Также она хочет открыть приют для бездомных собак.
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