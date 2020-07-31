Суд признал законным отказ в проверке гибели убитого бойцами СОБР екатеринбуржца
Сегодня, 15:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ленинским судом Екатеринбурга был признан законным отказ следователей в проведении проверки из-за гибели при штурме квартиры бойцами СОБР Владимира Таушанкова, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам адвоката родителей погибшего молодого человека Алексея Бушмакова, на данный момент ожидается постановление суда. Планируется обжаловать его в вышестоящей инстанции.
Суд фактически соглашается с тем, что по сообщению о совершенном преступлении можно не проводить проверку рассказал адвокат.
Напомним, Владимир Таушанков погиб 31 мая в ходе штурма его квартиры бойцами СОБР. Его подозревали в краже четырех рулонов обоев из строительного магазина. По словам полицейских, он оказывал сопротивление. Позднее Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело, в результате чего родители погибшего обратились в суд.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей