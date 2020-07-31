Суд признал законным отказ в проверке гибели убитого бойцами СОБР екатеринбуржца

По словам адвоката родителей погибшего молодого человека Алексея Бушмакова, на данный момент ожидается постановление суда. Планируется обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Суд фактически соглашается с тем, что по сообщению о совершенном преступлении можно не проводить проверку рассказал адвокат.