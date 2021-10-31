Данила Мастер, Конек-Горбунок: каким будет новый ледовый городок в Нижнем Тагиле?

Этой зимой на ледовый городок, который появится на Театральной площади в Нижнем Тагиле, будет потрачено почти 11,5 миллиона рублей. Администрация города начала поиски подрядчика.

В 2021 году ледовый городок посвящен героям «Союзмульфильма», поскольку студии исполняется 85 лет. Предполагается, что акцент вновь будет сделан на световом оформлении. Также вокруг елки будут установлены не только привычные Дед Мороз и Снегурочка, но и символы нового года по славянскому и китайскому календарю — бык и тигр. Подрядчик станет известен 16 ноября. Из технического задания, размещенного на портале госзакупок, следует, что в ледовом городке появится сцена, мост, фотозона, лабиринт, несколько горок, включая для совсем маленьких тагильчан, и много скульптур: Данила Мастер, Хозяйка медной горы, серебряное копытце, Золотой петушок, Винни-Пух, Шамаханская царица, Конек-Горбунок и другие. Также городок традиционно украсят гирлянды, светодиодный шатер и композиция «2022». Отмечается, что на территории городка будут действовать все необходимые условия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. Сдача ледового городка запланирована на 25 декабря 2021 года, а демонтаж на 25 января 2022 года. Напомним, 5 октября стало известно, что Сергей Кондратьев, возводивший ледовые городки на территориях ДК НТМК и ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле, планирует писать заявление в полицию на работодателя за долги. Также мужчина намеривался подать судебный иск с целью получения зарплаты. Это связано с тем, что в декабре минувшего года трое мужчин занимались добычей льда для строительства ледовых городков на территориях ДК НТМК и ДК им. Окунева в Нижнем Тагиле. Работы были сданы в срок, однако часть заработной платы тагильчанам так и не выплатили. Строивший ледовые городки в Нижнем Тагиле рабочий собирается обратиться в полицию

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