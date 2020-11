Воспитанница СШОР «Уралец» Ольга Пискунова стала «бронзовым» призером чемпионата России по боксу среди женщин, сообщает «Тагильский рабочий».

Соревнование проходило в Ульяновске. Пискунова выступала в весовой категории до 51 килограмма. В полуфинале она уступила сопернице из Рязанской области, которая заняла второе место. Напомним, трое свердловских спортсменов получили звание «Заслуженный мастер спорта РФ». В списке значатся баскетболистка Татьяна Петрушина, каратист Иван Тумашев и шорт-трекистка Евгения Захарова. Звание присваивается за выдающиеся спортивные достижения. Три свердловских спортсмена стали заслуженными мастерами спорта

