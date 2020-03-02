Лыжница из Нижнего Тагила стала победительницей Кубка Восточной Европы
Сегодня, 11:11СпортФото: pixabay.com
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Тагильская спортсменка Евгения Шаповалова стала победительницей Кубка Восточной Европы, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Заключительным этапом соревнования стал спринт в классическом стиле, в котором 33-летняя спортсменка заняла первое место. В турнирной таблице она также оказалась на первой позиции.
В следующем сезоне ей будет предоставлена персональная квота на все предновогодние этапы Кубка мира.
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