Летающий лыжник из Нижнего Тагила стал победителем первенства России среди юниоров
Сегодня, 10:23СпортФото: pixabay.com
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Спортсмен из Нижнего Тагила 16-летний Илья Маньков стал чемпионом первенства России среди юниоров, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Илья Маньков почти на пять баллов обогнал своего соперника Данила Садреева из Татарстана. На прошлой неделе он стал сильнейшим среди юношей.
На третьем месте тоже оказался тагильчанин Михаил Пуртов.
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