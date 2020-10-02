Тагильские велосипедисты стали чемпионами России по велоспорту на шоссе

Тагильские велосипедисты стали чемпионами России по велоспорту на шоссе

Сегодня, 11:11СпортPhoto: 1mediainvest.ru
В Костроме прошел чемпионат России по велоспорту на шоссе среди лиц с интеллектуальными нарушениями, по результатам которого спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями, пишет «Тагильский рабочий».

Свердловскую область представляли воспитанники спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой.

В индивидуальной гонке на пять километров Алексей Лукиянов приехал первым и завоевал «золото», а таставший на несколько секунд Сергей Гуляев — «серебро».

Также тагильские спортсмены победили и в групповой парной гонке на 15 километров.

Тренер спортсменов Антон Поспелов рассказал, что теперь они закрепились в составе сборной страны. Планируется пройти отбор на чемпионат Европы.

Ранее стало известно, что Родион Нургалиев из Нижнего Тагила вошел в состав сборной России по гиревому спорту и выступит на чемпионате мира, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре.

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