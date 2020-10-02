Тагильские велосипедисты стали чемпионами России по велоспорту на шоссе

Свердловскую область представляли воспитанники спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой.
В индивидуальной гонке на пять километров Алексей Лукиянов приехал первым и завоевал «золото», а таставший на несколько секунд Сергей Гуляев — «серебро».
Также тагильские спортсмены победили и в групповой парной гонке на 15 километров.
Тренер спортсменов Антон Поспелов рассказал, что теперь они закрепились в составе сборной страны. Планируется пройти отбор на чемпионат Европы.
Ранее стало известно, что Родион Нургалиев из Нижнего Тагила вошел в состав сборной России по гиревому спорту и выступит на чемпионате мира, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре.