Тагильские велосипедисты стали чемпионами России по велоспорту на шоссе

В Костроме прошел чемпионат России по велоспорту на шоссе среди лиц с интеллектуальными нарушениями, по результатам которого спортсмены из Нижнего Тагила стали победителями, пишет «Тагильский рабочий».

Свердловскую область представляли воспитанники спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой. В индивидуальной гонке на пять километров Алексей Лукиянов приехал первым и завоевал «золото», а таставший на несколько секунд Сергей Гуляев — «серебро». Также тагильские спортсмены победили и в групповой парной гонке на 15 километров. Тренер спортсменов Антон Поспелов рассказал, что теперь они закрепились в составе сборной страны. Планируется пройти отбор на чемпионат Европы. Ранее стало известно, что Родион Нургалиев из Нижнего Тагила вошел в состав сборной России по гиревому спорту и выступит на чемпионате мира, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре. Тагильский спортсмен примет участие в чемпионате мира по гиревому спорту

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter