Тагильские хоккеисты примут участие в первенстве Свердловской области

Тагильские хоккеисты примут участие в первенстве Свердловской области

Сегодня, 11:12СпортPhoto: pixabay.com
Команда «Спутник» из Нижнего Тагила будет участвовать в первенстве Свердловской области по хоккею, сообщает «Тагильский рабочий».

Предположительно, в турнире среди взрослых команд будет семь участников.

Соперниками «Спутника» станут «Авто-Спартаковец-03» и «УрФУ-Спартаковец» из Екатеринбурга, «Кедр» из Новоуральска, «Синара» из Каменска-Уральского, «Титан» из Верхней Салды, а также «Энергия» из Рефтинского.

В прошлом сезоне «Спутник» смог дойти до финала плей-офф в этом турнире, однако решающие матчи были отменены из-за пандемии COVID-19.

Сейчас под этим же названием будет выступать другая команда, которая в основном составлена из недавних выпускников хоккейной школы. «Спутник-2003» получил «серебро» на Кубке Свердловской области среди юниоров до 18 лет.

Напомним, спортсменка из Нижнего Тагила Ольга Пискунова стала «бронзовым» призером чемпионата России по боксу на соревнованиях в Ульяновске.

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