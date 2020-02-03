Гимнастки из Нижнего Тагила стали победительницами первенства Свердловской области
Сегодня, 20:37СпортФото: «Тагильский рабочий»
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На первенстве Свердловской области по спортивной гимнастике, прошедшем в Екатеринбурге, тагильские спортсменки стали победительницами, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В первенстве Свердловской области по спортивной гимнастике среди юниорок и девушек выступили воспитанницы нижнетагильской школы олимпийского резерва № 1.
Среди мастеров спорта первое место заняла Екатерина Писаревская, третье место досталось Диане Ставровой.
Среди девушек по программе второго спортивного разряда на втором месте оказалась Елизавета Панченко.
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