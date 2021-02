В матче регулярного чемпионата НХЛ при встрече «Коламбуса» и «Далласа» тагильчанин Александр Радулов набрал два очка.

Игра закончилась со счетом 3:6 в пользу гостей. В ходе матча двукратный чемпион мира Александр Радулов забросил шайбу в пустые ворота и сделал результативную передачу, пишет «Тагильский рабочий». Сейчас «Даллас» с 11 очками занимает третье место в Центральном дивизионе. Напомним, в декабре 2020 года тагильский хоккеист Семен Чистяков забросил победную шайбу в матче чемпионата мира со сборной Швеции. Тагильчанин забросил победную шайбу в матче чемпионата мира со сборной Швеции

