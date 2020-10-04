Стивен Сигал открыл Всероссийский фестиваль Айкидо в Екатеринбурге

Он также провел пресс-конференцию и серию мастер-классов для российских спортсменов.
Визит на Урал стал для Сигала первым. Однако поездку он планировал давно.
Я знаю про Екатеринбург, что это потрясающий город со своей историей. Здесь очень красиво, здесь очень сильно развиты боевые искусства. Я давно хотел приехать сюда, и наконец-то это случилось, сказал Стивен Сигал.
После экскурсии по академии он отметил, что в России появится сеть его авторских школ.
Мы уже давно работаем в этом направлении. Школы будут открыты не только для детей, но и для других желающих. Первая школа появится в Москве, а затем мы будем развивать их по всей России, сказал он.
Во время официальной церемонии открытия Сигал призвал не забывать, ради чего спортсмены приходят в зал.
Напомним, Стивен Сигал приехал в Екатеринбург 3 октября для проведения Всероссийского фестиваля Айкидо.