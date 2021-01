Уралец Сергей Карякин находится на пятом месте после четвертого этапа «Дакара»

Экипаж екатеринбуржца Сергея Карякина финишировал пятым на четвертом этапе «Дакара».

По словам гонщика участок был интересным быстрым, на нем было немного мягких дюн, которые Сергей Карякин и штурман Антон Власюк преодолели без труда. В конце были проблемы с навигацией — буквально отклонение в пять градусов на маршруте давало о себе знать, написал Карякин в Instagram. Кроме того экипаж потерял немного времени из-за того, что заблудился. В общем зачете экипаж уральца находится на четвертом месте, он отстает от лидера, Лопеса Контардо из Чили, на 21 минуту 31 секунду. Карякину предстоит пройти еще восемь этапов ралли. Напомним, "Дакар" стартовал 2 января в Саудовской Аравии, пилотам нужно проехать 7,6 тысячи километров. В прошлом году экипаж Карякина занял второе место. Гонщик из Екатеринбурга рассказал как прошел третий этап ралли «Дакар»

