Юные спортсмены из Нижнего Тагила успешно выступают на новогоднем турнире, сообщает пресс-служба администрации города.

Он проходит в Челябинске, участниками являются команды игроков 2012 года рождения. Юноши из тагильской команды «Спутник» с одинаковым счетом 7:1 победили в матчах с командой «Заряд» из Челябинска и «Югра» из Ханты-Мансийска. Напомним, в Нижнем Тагиле прошел Рождественский кубок по мини-футболу, победителем стала команда «юПитер» из села Петрокаменское. В Нижнем Тагиле прошел Рождественский кубок по мини-футболу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter