Тагильский лыжник стал вице-чемпионом на Международных детских играх

Кирилл Бельтюков выступил на состязаниях по лыжному спорту в рамках Международных детских игр в Казани. В своей группе 2003-2004 г. р. на лыжне три с половиной км тагильчанин обогнал восемнадцать соперников и стал дипломантом второй степени. Его время составило 8 минут 41 и 8/10 секунды.