Тагильский лыжник стал вице-чемпионом на Международных детских играх
Тагильский лыжник Кирилл Бельтюков, который является воспитанником МБУ СШОР «Спутник», стал вице-чемпионом на международных детских играх, которые проходили в Казани.
Кирилл Бельтюков выступил на состязаниях по лыжному спорту в рамках Международных детских игр в Казани. В своей группе 2003-2004 г. р. на лыжне три с половиной км тагильчанин обогнал восемнадцать соперников и стал дипломантом второй степени. Его время составило 8 минут 41 и 8/10 секунды.
Планировали попадание в тройку сильнейших. С поставленной задачей справились в полной мере. Эта первая индивидуальная награда тагильчан на международных детских играх станет стимулом для коллег Кирилла по сборной, сказал тренер из «Спутника» Виктор Сунцов.
В Международных играх в Казани также приняла участие тагильчанка Анна Выломова, она заняла 13-ю строчку в рейтинге лыжниц 2005-2006 г. р. Вадим Чирьев занял 15-ю строчку в протоколе игр, сообщает пресс-служба мэрии города.
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