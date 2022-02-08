Россияне завоевали серебряные медали Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина

В столице Китая продолжаются зимние Олимпийские игры. Российская сборная укрепляет свое положение в медальном зачете. Очередная победа одержана в прыжках на лыжах с трамплина.
Наши спортсмены Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня, и Ирина Аввакумова заняли второе место. По баллам они обошли команду Канады и уступили только прыгунам из Словении.
Норвежцы тоже были в финале, но вылетели. У них не засчитали ни одну из попыток. И российская команда вышла на вторую строчку соревнований, сумев на ней удержаться.
Последний раз олимпийская медаль в прыжках с трамплина вручалась команде нашей страны на Играх 1968 года. То есть, 54 года назад. Завоевал эту награду легендарный советский спортсмен Владимир Белоусов.
На утро 8 февраля у России семь олимпийских медалей. Из них две золотые, три серебряные и две бронзовые.