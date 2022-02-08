Россияне завоевали серебряные медали Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина

Россияне завоевали серебряные медали Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина
Россияне завоевали серебряные медали Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина
Сегодня, 09:41СпортФото: Олимпийский комитет России / Olympic.ru

Российские лыжники в прыжках с трамплина взяли олимпийское «серебро»

Сборная РФ впервые за последние 54 года завоевала «серебро» в прыжках на лыжах с трамплина.

В столице Китая продолжаются зимние Олимпийские игры. Российская сборная укрепляет свое положение в медальном зачете. Очередная победа одержана в прыжках на лыжах с трамплина.

Наши спортсмены Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня, и Ирина Аввакумова заняли второе место. По баллам они обошли команду Канады и уступили только прыгунам из Словении.

Норвежцы тоже были в финале, но вылетели. У них не засчитали ни одну из попыток. И российская команда вышла на вторую строчку соревнований, сумев на ней удержаться.

Последний раз олимпийская медаль в прыжках с трамплина вручалась команде нашей страны на Играх 1968 года. То есть, 54 года назад. Завоевал эту награду легендарный советский спортсмен Владимир Белоусов.

На утро 8 февраля у России семь олимпийских медалей. Из них две золотые, три серебряные и две бронзовые.

Материалы по теме:
спортсоревнованияКитайКНРОлимпиада
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы