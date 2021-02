18-летний тагильчанин Михаил Пуртов примет участие в первенстве мира среди юниоров по прыжкам на лыжах с трамплина.

Спортсмен является воспитанником школы олимпийского резерва «Аист». Турнир состоится в Финляндии в городе Лахти, сообщает «Тагильский рабочий». Напомним, 17 января стало известно, что житель Нижнего Тагила Илья Маньков занял первое место на отборочном этапе первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина среди девушек и юношей 15-19 лет. Тагильчанин стал победителем на этапе первенства России среди юных летающих лыжников

