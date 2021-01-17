Тагильчанин стал победителем на этапе первенства России среди юных летающих лыжников

Уточняется, что данный этап является отборочным для участия в первенстве мира. Четвертое место среди юнош занял воспитанник «Аиста» Михаил Пуртов, а среди девушек пятое место заняла Алина Бородина. Все трое войдут в состав сборной России и выступят на первенстве мира в Финляндии 8–14 февраля 2021 года.