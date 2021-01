Тагильчанин стал победителем на этапе первенства России среди юных летающих лыжников

Житель Нижнего Тагила Илья Маньков занял первое место на отборочном этапе первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина среди девушек и юношей 15-19 лет.

Соревнования прошли в городе Чайковский Пермского края. Воспитанник ГАУ СО СШОР «Аист» Илья Маньков занял первое место, сообщает спортшкола на своей странице во «Вконтакте». Уточняется, что данный этап является отборочным для участия в первенстве мира. Четвертое место среди юнош занял воспитанник «Аиста» Михаил Пуртов, а среди девушек пятое место заняла Алина Бородина. Все трое войдут в состав сборной России и выступят на первенстве мира в Финляндии 8–14 февраля 2021 года. Напомним, 14 января стало известно, что дзюдоистка из Нижнего Тагиле Регина Киселева получила звание «Мастер спорта России». Тагильская дзюдоистка Регина Киселева получила звание «Мастер спорта России»

