Тагильчанин стал победителем на этапе первенства России среди юных летающих лыжников

Тагильчанин стал победителем на этапе первенства России среди юных летающих лыжников

Сегодня, 16:37СпортPhoto: ГАУ СО СШОР «Аист» во «Вконтакте».
Житель Нижнего Тагила Илья Маньков занял первое место на отборочном этапе первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина среди девушек и юношей 15-19 лет.

Соревнования прошли в городе Чайковский Пермского края. Воспитанник ГАУ СО СШОР «Аист» Илья Маньков занял первое место, сообщает спортшкола на своей странице во «Вконтакте».

Уточняется, что данный этап является отборочным для участия в первенстве мира. Четвертое место среди юнош занял воспитанник «Аиста» Михаил Пуртов, а среди девушек пятое место заняла Алина Бородина. Все трое войдут в состав сборной России и выступят на первенстве мира в Финляндии 8–14 февраля 2021 года.

Напомним, 14 января стало известно, что дзюдоистка из Нижнего Тагиле Регина Киселева получила звание «Мастер спорта России».

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