Тагильчанин стал победителем на этапе первенства России среди юных летающих лыжников

Соревнования прошли в городе Чайковский Пермского края. Воспитанник ГАУ СО СШОР «Аист» Илья Маньков занял первое место, сообщает спортшкола на своей странице во «Вконтакте».
Уточняется, что данный этап является отборочным для участия в первенстве мира. Четвертое место среди юнош занял воспитанник «Аиста» Михаил Пуртов, а среди девушек пятое место заняла Алина Бородина. Все трое войдут в состав сборной России и выступят на первенстве мира в Финляндии 8–14 февраля 2021 года.
Напомним, 14 января стало известно, что дзюдоистка из Нижнего Тагиле Регина Киселева получила звание «Мастер спорта России».