Спортсменка из Нижнего Тагила победила в спринте на лыжах на Кубке Восточной Европы

Соревнование проходит в Сыктывкаре. Евгения Шаповалова пришла первой в спринте классическим стилем на лыжах.

На данный момент спортсменка лидирует в общем зачете. Если она так и останется лидером, то получит право выступать на этапах Кубка мира вне национальной квоты.