Спортсменка из Нижнего Тагила победила в спринте на лыжах на Кубке Восточной Европы
Сегодня, 14:55СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Тагильская лыжница стала победительницей этапа Кубка Восточной Европы, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнование проходит в Сыктывкаре. Евгения Шаповалова пришла первой в спринте классическим стилем на лыжах.
На данный момент спортсменка лидирует в общем зачете. Если она так и останется лидером, то получит право выступать на этапах Кубка мира вне национальной квоты.
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