Тагильский штангист занял третье место на Кубке России по тяжелой атлетике

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Мэрия Нижнего Тагила показала возможные площадки для будущей Аллеи строителей

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

В Нижнем Тагиле пройдёт открытый спектакль для помощи больным раком детям

«Лыжня России — 2020» в Нижнем Тагиле. Как это было

В Екатеринбурге за 16 миллионов рублей продают белоснежную квартиру

Депутат Госдумы Ионин направил письмо главе ПФР о нарушениях начисления пенсий

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор участникам ОПГ за хищения с «Уралвагонзавода»

Депутату Шипулину не понравилось отношение министров к спортсмену из службы доставки

«Единая Россия» предложила изменить правила медосвидетельствования водителей