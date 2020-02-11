Тагильский штангист занял третье место на Кубке России по тяжелой атлетике
Сегодня, 19:11СпортФото: «Тагильский рабочий»
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Спортсмен из Нижнего Тагила Илья Шульган на Кубке России по тяжелой атлетике занял третье место, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.
В весовой категории до 109 кг Илья Шульган из тагильского спортивного клуба «Спутник» занял третье место.
В сумме троеборья спортсмен поднял 355 кг. Рывок составил 155 кг, а толчок — 200 кг.
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