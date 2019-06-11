Комиссия FISU оценила готовность «Екатеринбург Арены» к открытию Универсиады-2023
11 июня «Екатеринбург Арену» посетила комиссия FISU, которая оценила вместимость арены, сообщает портал Е1.
Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта провела осмотр стадиона «Екатеринбург Арена», на котором, в случае окончательного выбора уральской столицы, состоится открытие летней Универсиады-2023.
Сначала участники делегации осмотрели внешний вид спортивного объекта и обошли его территорию. После этого эксперты направились в раздевалку для спортсменов, оценили внутреннюю инфраструктуру «Екатеринбург Арены». Также члены комиссии обсудили вопрос размещения на трибунах зрителей и спортсменов. В настоящий момент стадион рассчитан на 35 000 мест, но в скором времени временные трибуны будут демонтированы, тогда вместимость спортивного объекта составит 23 000 мест. Для спортсменов потребуется, согласно оценкам экспертов, порядка 5 000-10 000 мест.
Всего делегация пробыла на стадионе около часа. Участники комиссии FISU даже поиграли в мяч на футбольном поле.
Напомним, окончательное решение по поводу того, где будет проходить летняя Универсиада-2023, будет принято 7 июля 2019 года.