Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Комиссия FISU оценила готовность «Екатеринбург Арены» к открытию Универсиады-2023
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
39a3762b6238774dad96789a3f73187f219d9d8a2 1200

Комиссия FISU оценила готовность «Екатеринбург Арены» к открытию Универсиады-2023

Сегодня, 16:36СпортФото: Е1
Читайте
также
Многоимущие. ТОП-100 богатых людей Нижнего Тагила
Доживут ли ваши суставы до старости
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»