Комиссия FISU оценила готовность «Екатеринбург Арены» к открытию Универсиады-2023

Сначала участники делегации осмотрели внешний вид спортивного объекта и обошли его территорию. После этого эксперты направились в раздевалку для спортсменов, оценили внутреннюю инфраструктуру «Екатеринбург Арены». Также члены комиссии обсудили вопрос размещения на трибунах зрителей и спортсменов. В настоящий момент стадион рассчитан на 35 000 мест, но в скором времени временные трибуны будут демонтированы, тогда вместимость спортивного объекта составит 23 000 мест. Для спортсменов потребуется, согласно оценкам экспертов, порядка 5 000-10 000 мест.