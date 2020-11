Летающий лыжник из Нижнего Тагила примет участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет в польской Висле 21–22 ноября, сообщает «Областная газета».

В состав сборной России вошел 17-летний воспитанник СШОР «Аист» Илья Маньков. Напомним, 5–6 декабря в Нижнем Тагиле состоится один из этапов Кубка мира. Всего заявились 56 летающих лыжников из 11 команд, но состав участников может вырасти до 63, поскольку решается вопрос о выступлении на соревнованиях спортсменов из Австрии. На этапы Кубка мира в Нижнем Тагиле заявились 56 летающих лыжников из 11 команд

