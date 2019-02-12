IX зимняя спартакиада учащихся РФ пройдет с 18 по 24 февраля в Нижнем Тагиле

С 18 по 24 февраля на горе Долгой пройдут состязания по прыжкам с трамплинов и лыжному двоеборью. Около 170 обучающихся из 11 субъектов РФ приедут в Нижний Тагил для участия в борьбе.

В настоящий момент в Нижнем Тагиле всё готово для принятия гостей, об этом сообщил директор СШОР «Аист» Яков Миленький.

На тожественном открытии соревнований, которое пройдет 19 февраля, гостей поприветствуют глава Министерства физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и мэр города Владислав Пинаев.

Вход на соревнования для всех желающих посмотреть мероприятие будет свободным.