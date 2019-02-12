IX зимняя спартакиада учащихся РФ пройдет с 18 по 24 февраля в Нижнем Тагиле
12 февраля, 20:33СпортФото: TagilCity.ru
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Нижний Тагил выбран местом для проведения финальных этапов IX зимней спартакиады учащихся России 2019 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 18 по 24 февраля на горе Долгой пройдут состязания по прыжкам с трамплинов и лыжному двоеборью. Около 170 обучающихся из 11 субъектов РФ приедут в Нижний Тагил для участия в борьбе.
В настоящий момент в Нижнем Тагиле всё готово для принятия гостей, об этом сообщил директор СШОР «Аист» Яков Миленький.
На тожественном открытии соревнований, которое пройдет 19 февраля, гостей поприветствуют глава Министерства физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт и мэр города Владислав Пинаев.
Вход на соревнования для всех желающих посмотреть мероприятие будет свободным.
Совещание по вопросам проведения спортивного мероприятия провел замглавы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров, сообщает пресс-служба администрации города.
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