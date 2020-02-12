В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат России по прыжкам на лыжах

Соревнования пройдут на территории трамплинного комплекса «Аист» на трамплине К90, где среди мужчины и женщины разыграют первые комплекты медалей в индивидуальном первенстве.

Представителем Нижнего Тагила стал чемпион мира 17-летний Михаил Пуртов, призер этапа Кубка FIS текущего сезона 16-летний Илья Маньков, а также призер этапа Континентального кубка нынешнего сезона 19-летняя Кристина Прокопьева.