В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат России по прыжкам на лыжах

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пятницу, 14 февраля, в Нижнем Тагиле начнется чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования пройдут на территории трамплинного комплекса «Аист» на трамплине К90, где среди мужчины и женщины разыграют первые комплекты медалей в индивидуальном первенстве.
Представителем Нижнего Тагила стал чемпион мира 17-летний Михаил Пуртов, призер этапа Кубка FIS текущего сезона 16-летний Илья Маньков, а также призер этапа Континентального кубка нынешнего сезона 19-летняя Кристина Прокопьева.
Кроме того, 10–12 марта на территории комплекса «Аист» пройдет Континентальный кубок по лыжному двоеборью и 14–15 марта — финальный тур Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей