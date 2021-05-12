Тагильчанка выступает на чемпионате Европы по плаванию в составе сборной России

Тагильчанка выступает на чемпионате Европы по плаванию в составе сборной России
Тагильчанка выступает на чемпионате Европы по плаванию в составе сборной России
Сегодня, 10:31СпортФото: pixabay.com
Тагильчанка — воспитанница клуба «Спутник» Анастасия Кирпичникова выступает на чемпионате Европы по плаванию в составе сборной России.

Представительница нижнетагильской СШОР «Спутник» Анастасия Кирпичникова принимает участие в чемпионате Европы по водным видам спорта. Он проходит в Будапеште с 12 по 23 мая.

С 12 по 16 мая пройдут соревнования по плаванию на открытой воде, а с 17 по 23 мая — в бассейне. Транслировать европейские соревнования по плаванию будет канал «Матч-ТВ».

Напомним, две участницы клуба «Спутник» из Нижнего Тагила включены в состав сборной России по плаванию для участия в Олимпийских играх. Девушек выбрали на основании результатов соревнований чемпионата России, проходившего в Казани.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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