Тагильчанка выступает на чемпионате Европы по плаванию в составе сборной России

Представительница нижнетагильской СШОР «Спутник» Анастасия Кирпичникова принимает участие в чемпионате Европы по водным видам спорта. Он проходит в Будапеште с 12 по 23 мая.
С 12 по 16 мая пройдут соревнования по плаванию на открытой воде, а с 17 по 23 мая — в бассейне. Транслировать европейские соревнования по плаванию будет канал «Матч-ТВ».
Напомним, две участницы клуба «Спутник» из Нижнего Тагила включены в состав сборной России по плаванию для участия в Олимпийских играх. Девушек выбрали на основании результатов соревнований чемпионата России, проходившего в Казани.