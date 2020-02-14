Тагильские спортсмены вошли в десятку лучших на чемпионате России по прыжкам на лыжах

Сегодня, 14 февраля, на комплексе трамплинов «Аист» начался чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Среди мужчин и женщин были разыграны первые комплекты медалей в индивидуальном первенстве на трамплине К90.

Самый дальний прыжок на 98,5 метров во втором раунде сделала представительница Санкт-Петербурга Лидия Яковлева. На второе место попала еще одна спортсменка с того же города Анна Шпынева с прыжками на 88 и 95.5 метров. На третьем месте — Софья Тихонова тоже из Санкт-Петербурга. Она сделала два прыжка на 87.5 и 93 метра.

В десятку лучших вошли две тагильчанки — Кристина Прокопьева и Алина Бородина. Девушки заняли восьмое и девятое место соответственно.

Среди мужчин на первом месте в индивидуальном зачете — многократный чемпион России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов. На втором месте Денис Корнилов из Нижегородской области. Дмитрий Васильев стал третьим.

Тагильчанин Илья Маньков, воспитанник спортивной школы «Аист», занял седьмое место в общем зачете.