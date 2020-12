Уральский мотогонщик Константин Коленкин стал вице-чемпионом Европы

Константин Коленкин, мотогонщик из Свердловской области, завоевал титул вице-чемпиона Европы. Первенство прошло 13 декабря в Томашув-Мазовецки (Польша).

В чемпионате на ледовой арене соревновались гонщики из десятка европейских стран, сообщает пресс-служба Центра технических видов спорта. Турнир должен был пройти в марте 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли. Свердловчанину было сложно привыкнуть к искусственному льду, так как в России используется натуральный. Однако ему удалось выйти в финал и получить право на борьбу с другими тремя лучшими гонщиками. В финальном заезде уралец уступил гонщику из России Дмитрию Солянникову и получил второе место, став вице-чемпионом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter