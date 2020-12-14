Уральский мотогонщик Константин Коленкин стал вице-чемпионом Европы

Уральский мотогонщик Константин Коленкин стал вице-чемпионом Европы

Сегодня, 14:44СпортPhoto: Центр технических видов спорта Свердловской области
Константин Коленкин, мотогонщик из Свердловской области, завоевал титул вице-чемпиона Европы. Первенство прошло 13 декабря в Томашув-Мазовецки (Польша).

В чемпионате на ледовой арене соревновались гонщики из десятка европейских стран, сообщает пресс-служба Центра технических видов спорта. Турнир должен был пройти в марте 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Свердловчанину было сложно привыкнуть к искусственному льду, так как в России используется натуральный. Однако ему удалось выйти в финал и получить право на борьбу с другими тремя лучшими гонщиками.

В финальном заезде уралец уступил гонщику из России Дмитрию Солянникову и получил второе место, став вице-чемпионом.

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