12 кикбоксеров из Нижнего Тагила завоевали 15 медалей на всероссийском турнире

Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали призовые места на всероссийском турнире по кикбоксингу. 12 участников привезли 15 наград.

Состязания прошли с 3 по 7 февраля. В соревнованиях участвовали спортсмены из 11 регионов России. 12 кикбоксеров из Нижнего Тагила завоевали медали на турнире, рассказал TagilCity.ru тренер МБУ СШ «Старт» Максим Айсин. Ахмадишин Тимофей и Степанов Кирилл заняли второе место в состязании «фулл-контакт с лоу-киком». Сапрыкин Владислав получил «бронзу» в разделе «фулл-контакт». За бои в «лайт-контакт» первое место получила Середкина Анастасия. Вторые места заняли Евдошенко Богдан и Микрюков Аким. Третье место завоевали Бызов Даниил и Дорошенко Мирон. «Поинтфайтинг» выявил больше всего медалистов-тагильчан. По золотой медали получили Сысоев Дмитрий, Середкина Анастасия, Дорошенко Мирон. «Серебро» завоевал Гордеев Никита. Третье место заняли Евдошенко Богдан, Бызов Даниил, Декунов Никита. Напомним, гимнастки из Нижнего Тагила, от 2005 года рождения и старше, заняли призовые места на первенстве УрФО. Юные гимнастки из Нижнего Тагила вернулись с победами с первенства УрФО

