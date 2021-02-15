12 кикбоксеров из Нижнего Тагила завоевали 15 медалей на всероссийском турнире

Состязания прошли с 3 по 7 февраля. В соревнованиях участвовали спортсмены из 11 регионов России. 12 кикбоксеров из Нижнего Тагила завоевали медали на турнире, рассказал TagilCity.ru тренер МБУ СШ «Старт» Максим Айсин.