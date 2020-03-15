Тагильский ХК «Спутник» вышел в финал первенства Свердловской области

Первая игра финала пройдет 21 марта в Нижнем Тагиле с «Энергией» из Рефтинского.

В плей-офф тагильчане играли с новоуральским «Кедром». Первый матч прошел 7 марта. Победителем по его итогам стал «Спутник». Вчера, 14 марта, прошла вторая игра. Тагильчане также стали победителями со счетом 8:0.