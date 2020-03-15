Тагильский ХК «Спутник» вышел в финал первенства Свердловской области
Сегодня, 12:39СпортФото: Группа ХК "Спутник" Вконтакте
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Команда хоккейного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила вышла в финал первенства Свердловской области, сообщается в группе клуба «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
Первая игра финала пройдет 21 марта в Нижнем Тагиле с «Энергией» из Рефтинского.
В плей-офф тагильчане играли с новоуральским «Кедром». Первый матч прошел 7 марта. Победителем по его итогам стал «Спутник». Вчера, 14 марта, прошла вторая игра. Тагильчане также стали победителями со счетом 8:0.
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