Хоккеист из Нижнего Тагила перешел из СКА в магнитогорский «Металлург»
Сегодня, 14:29СпортФото: официальный сайт высшей хоккейной лиги
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Хоккеист из Нижнего Тагила Владислав Семин перешел в зоккейный клуб «Металлурге» из Магнитогорска в результате многоходовой комбинации, сообщается на сайте клуба.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Металлрг» получил права на защитника в обмен на нападающих Дмитрия Шешина и Павла Дорофеева, а также защитников Глеба Бабинцева и Семена Буйвана.
Карьеру хоккеиста Владислав Семин начинал в Нижнем Тагиле. Он является воспитанником школы «Спутник». С 2013 года он начал играть в тюменском «Легионе».
В общей сложности у Владислава на счету 104 игры и набрано 30 (12+18) очков. В КХЛ он провел 37 игр в составе СКА, в которых он отметился особым показателем полезности «+9».
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