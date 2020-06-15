Хоккеист из Нижнего Тагила перешел из СКА в магнитогорский «Металлург»

«Металлрг» получил права на защитника в обмен на нападающих Дмитрия Шешина и Павла Дорофеева, а также защитников Глеба Бабинцева и Семена Буйвана.

Карьеру хоккеиста Владислав Семин начинал в Нижнем Тагиле. Он является воспитанником школы «Спутник». С 2013 года он начал играть в тюменском «Легионе».