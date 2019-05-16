Сборная России по хоккею разгромила Италию со счетом 10:0

15 мая в Братиславе состоялся четвертый матч России в групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Российская команда забила в ворота итальянцев 10 голов. Счет в матче открыл Никита Зайцев после подачи Никиты Гусева. Вторая шайба в ворота Италии прилетела от Динара Хафизуллина, получившего пас от Гусева. Несмотря на быструю атаку, команде Италии не удалось ответить России. Шайба попала в штангу.

Третья шайба в воротах сборной Италии была от Евгения Кузнецова, следующим забил Александр Овечкин.

Гол Михаила Сергачева судьи не засчитали, так как вратарю противника помешал Никита Гусев. После второй шайбы от Евгения Кузнецова итальянцы сменили вратаря. На поле вышел Марко де Филиппо Роя. Шестой гол кистевым броском забил Илья Ковальчук.

После этого опасный момент для команды Италии создали Малкин и Дадонов, но забить им не удалось.

Следующий гол Россия забила в меньшинстве, оставшись без Анисимова. Григоренко поддержал атаку Баранова и забил первую шайбу на ЧМ-2019. Со счетом 8:0 команды ушли на перерыв. После этого Россия в лице Кучкрова и Дадонова забила еще два гола, разгромив Италию. Ранее никому на ЧМ-2019 не удавалось одержать победу с таким преимуществом.