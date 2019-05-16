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Сборная России по хоккею разгромила Италию со счетом 10:0
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Сборная России по хоккею разгромила Италию со счетом 10:0

Сегодня, 09:13СпортФото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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