Единственный на Среднем Урале тренажер для гребцов открылся в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском, на базе «Металлист» открылся первый и пока единственный в Свердловской области тренажер для гребцов.

Третий по счету в России и первый в Свердловской области тренажер для гребцов появился на лыжно-лодочной базе «Металлист» в Каменске-Уральском. Новое спортивное сооружение посмотрел глава региона в ходе своего визита в город 15 июля. Рассчитываю, что гребцы из Каменска-Уральского обязательно покажут результат и, не сомневаюсь, на следующих Олимпийских играх кто-то из них будет там, цитирует слова губернатора Евгений Куйвашева «Областная газета». Напомним, в конце июня на реке Тагил прошли соревнования Уральского федерального округа по гребному слалому, где тагильские спортсмены завоевали с десяток медалей всех достоинств. Чемпионами и призерами на чемпионате УрФО по гребному слалому стали тагильчане

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