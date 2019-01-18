Юная теннисистка из Нижнего Тагила стала чемпионкой Всероссийского турнира
Сегодня, 14:28СпортФото: пресс-служба ГДДЮТ
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Спортсменка из Нижнего Тагила Вероника Варлакова завоевала золото на Всероссийском теннисном турнире.
Сюжеты: Нижний Тагил
Воспитанница ГДДЮТ в Нижнем Тагиле Вероника Варлакова приняла участие во Всероссийском теннисном турнире «Зимнее первенство Челябинской области» вместе с соперниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Екатеринбурга.
В финальном поединке Вероника обыграла спортсменку из Уфы и завоевала золото. Также тагильская спортсменка одержала победу вместе с партнером из Перми в парном поединке.
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В 2018 году Вероника уже принимала участие в теннисном турнире в Челябинской области, она стала его призером и поставила для себя цель завоевать золотую медаль.
Подготовкой чемпионки занимался тренер Дмитрий Новичков, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
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