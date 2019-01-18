Юная теннисистка из Нижнего Тагила стала чемпионкой Всероссийского турнира

Воспитанница ГДДЮТ в Нижнем Тагиле Вероника Варлакова приняла участие во Всероссийском теннисном турнире «Зимнее первенство Челябинской области» вместе с соперниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Екатеринбурга.

В финальном поединке Вероника обыграла спортсменку из Уфы и завоевала золото. Также тагильская спортсменка одержала победу вместе с партнером из Перми в парном поединке.

В 2018 году Вероника уже принимала участие в теннисном турнире в Челябинской области, она стала его призером и поставила для себя цель завоевать золотую медаль.