Тагильская фигуристка Майя Хромых победила на Budapest Trophy в Венгрии

Тагильская фигуристка Майя Хромых победила на Budapest Trophy в Венгрии

Тагильская фигуристка Майя Хромых победила на Budapest Trophy в Венгрии

Сегодня, 14:03
Спорт
Фото: страница пользователя Майи Хромых ВКонтакте
Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых победила на своих первых международных стартах после произвольной программы на Budapest Trophy. Спортсменку тренирует Этери Тутберидзе.

Россиянка Майя Хромых из Нижнего Тагила смогла исполнить на Budapest Trophy два четверных прыжка и обошла действующую чемпионку мира, свою соотечественницу Анну Щербакову, сообщает «Областная газета».

В числе основных конкуренток молодой тагильской спортсменки были также россиянки Софья Самодурова (чемпионка Европы-2019) и Анна Щербакова. Фигуристки из России завоевали весь пьедестал Budapest Trophy в Венгрии.

Напомним, тагильской фигуристке Майе Хромых в этом году исполнилось 15 лет, что позволило ей выступить в Венгрии на взрослом уровне.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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