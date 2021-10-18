Тагильская фигуристка Майя Хромых победила на Budapest Trophy в Венгрии

Россиянка Майя Хромых из Нижнего Тагила смогла исполнить на Budapest Trophy два четверных прыжка и обошла действующую чемпионку мира, свою соотечественницу Анну Щербакову, сообщает «Областная газета».
В числе основных конкуренток молодой тагильской спортсменки были также россиянки Софья Самодурова (чемпионка Европы-2019) и Анна Щербакова. Фигуристки из России завоевали весь пьедестал Budapest Trophy в Венгрии.
Напомним, тагильской фигуристке Майе Хромых в этом году исполнилось 15 лет, что позволило ей выступить в Венгрии на взрослом уровне.