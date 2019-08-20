Мэр Нижнего Тагила обсудил с хоккеистом Сергеем Гусевым план развития спорта в городе
20 августа состоялась встреча мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева с хоккеистом Сергеем Гусевым и представителями фонда поддержки и развития спорта, который возглавляет спортсмен. На встрече обсуждали план развития спорта в городе. Одной из ключевых инициатив фонда является развитие дворового спорта.
Сергей Гусев отметил, что, поскольку он сам родился в Нижнем Тагиле, ему не безразлична спортивная обстановка в городе, и фонд был создан именно для Нижнего Тагила. По словам хоккеиста, фонд его имени планирует вернуть большой спорт в Нижний Тагил посредством строительства спортивных объектов, которые заинтересуют детей. Предлагается начать с дворов, создать и поддерживать корты, стадионы и спортивные площадки.
Все большие спортсмены приходят из дворов,заявил хоккеист.
Также Сергей Гусев добавил, что мэр «доброжелательно смотрит на это» и во всём идёт на встречу, сейчас в администрации ждут от фонда проектов, чтобы начать их рассматривать. Также Сергей Гусев подарил Владиславу Пинаеву свой хоккейный свитер с автографом.
Мэр заявил, что благодарен Сергею Гусеву. По его словам, не многие спортсмены, достигшие больших высот, возвращаются в город и начинают развивать спорт. Он добавил, что сейчас всё больше людей начинают интересоваться спортом, по его мнению, все проекты будут реализоваться с поддержкой областной власти.
Посмотрим как это реализовать. Шансы у нас все есть, и я думаю, что это начало большого пути,говорит Владислав Пинаев.
Сергей Гусев родился в Нижнем Тагиле в 1975 году. Начинал карьеру в местном хоккейный клубе «Спутник», затем перешёл в самарский ЦСК ВВС. В 1995 году Гусев перешёл в НХЛ, где сыграл 89 матчей за Dallas Stars и «Tampa Bay Lightning». В 2001 году вернулся в Россию, где играл за сборную страны и клубы «Северсталь», «Авангард» и «Автомобилист». В 2017 году закончил карьеру в команде КХЛ «Югра». Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта. Сейчас Сергей Гусев является генеральным менеджером ХК «Югра». Летом 2019 года создал фонд, который популяризирует физкультуру, здоровый образ жизни и дворовые виды спорта.