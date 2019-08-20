Мэр Нижнего Тагила обсудил с хоккеистом Сергеем Гусевым план развития спорта в городе

Сергей Гусев отметил, что, поскольку он сам родился в Нижнем Тагиле, ему не безразлична спортивная обстановка в городе, и фонд был создан именно для Нижнего Тагила. По словам хоккеиста, фонд его имени планирует вернуть большой спорт в Нижний Тагил посредством строительства спортивных объектов, которые заинтересуют детей. Предлагается начать с дворов, создать и поддерживать корты, стадионы и спортивные площадки.

Все большие спортсмены приходят из дворов,заявил хоккеист.

Также Сергей Гусев добавил, что мэр «доброжелательно смотрит на это» и во всём идёт на встречу, сейчас в администрации ждут от фонда проектов, чтобы начать их рассматривать. Также Сергей Гусев подарил Владиславу Пинаеву свой хоккейный свитер с автографом.

Мэр заявил, что благодарен Сергею Гусеву. По его словам, не многие спортсмены, достигшие больших высот, возвращаются в город и начинают развивать спорт. Он добавил, что сейчас всё больше людей начинают интересоваться спортом, по его мнению, все проекты будут реализоваться с поддержкой областной власти.

Посмотрим как это реализовать. Шансы у нас все есть, и я думаю, что это начало большого пути,говорит Владислав Пинаев.