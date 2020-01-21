Юный теннисист из Нижнего Тагила занял второе место на турнире Свердловской области

Воспитанник тагильской спортивной школы «Высокогорец» Даниил Шастин получил «серебро» на областном турнире в Екатеринбурге, который является первым в этом году в категории «Зеленый мяч».

В соревновании приняли участие молодые спортсмены со всей Свердловской области, в основном из Екатеринбурга. Даниил выступал в группе «Лидеры» среди спортсменов до 13 лет.