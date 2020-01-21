Фото: «Тагильский рабочий»
Юный теннисист из Нижнего Тагила занял второе место на турнире Свердловской области
Вчера, 23:03Спорт
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Юный спортсмен из Нижнего Тагила завоевал второе место на турнире «Уральской теннисной академии» в Екатеринбурге, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Воспитанник тагильской спортивной школы «Высокогорец» Даниил Шастин получил «серебро» на областном турнире в Екатеринбурге, который является первым в этом году в категории «Зеленый мяч».
В соревновании приняли участие молодые спортсмены со всей Свердловской области, в основном из Екатеринбурга. Даниил выступал в группе «Лидеры» среди спортсменов до 13 лет.
На групповом этапе он обыграл троих соперников, а также одержал победу в полуфинале. Финальная игра прошла со счетом 3:3, в результате чего спортсмены сыграли тайм-брейк, где Даниил уступил противнику.
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