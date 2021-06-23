Юные лаптисты из Горноуральского ГО стали призёрами всероссийских соревнований

Юные лаптисты из Горноуральского ГО стали призёрами всероссийских соревнований
Юные лаптисты из Горноуральского ГО стали призёрами всероссийских соревнований
Сегодня, 14:09СпортФото: 1Mediainvest.ru
Ребята из Горноуральского городского округа, представлявшие Свердловскую область под руководством тренера В. А. Чеснокова, заняли первые места в соревнованиях, которые проходили в начале июня 2021 года в детском оздоровительном лагере «Ока».

Команда Свердловской области, в которую входили девочки 11-12 лет, сыграли две игры на групповом этапе. Первая игра с Удмуртской республикой выиграна со счётом 41:6, а вторую они проиграли команде из Воронежской области. В полуфинале юные свердловчанки снова встретились с Воронежской командой и победили её со счётом 24:14 и стали бороться за первое место. В финале команда свердловчан победила соперниц из Республики Башкортостан со счётом 31:2. Команда девочек 11-12 лет из Свердловской области стала победительницей, сообщает департамент информационной политики.

Команда мальчиков 11-12 лет сыграла 2 игры на групповом этапе, победив в первой игре Московской области, а во второй игре проиграв команде Удмуртской республики. По разнице очков со второго места вышли в полуфинал, где свердловчане одержали победу над Ярославской областью со счётом 27:9. В финале, снова столкнувшись с представителями Удмуртской республики, мальчики победили с разницей в одно очко.

Команда девочек 13-14 лет на групповом этапе сыграла 3 игры, победив в соревнованиях с командами Московской области и Белгородской области и проиграв в сражении с Ростовской областью. Со второго места в группе девочки боролись с командой Ульяновской области за 3 место. Свердловчанки одержали победу со счётом 29:20.

В результате команда Свердловской области заняла 3 место среди 8 команд девочек 13-14 лет.

Напомним, в марте 2021 года тагильская хоккейная команда 10- и 11-летних школьников одержала победу в III этапе финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба». Тагильчане не проиграли ни одного матча и стали победителями среди 16 команд.

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