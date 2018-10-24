Главное не имя, главное – спорт для детей: жители Нижнего Тагила о центре единоборств
Жители Нижнего Тагила обсуждают строительство центра единоборств для детей в Нижнем Тагиле, который планируют назвать именем Хабиба Нурмагомедова. Анонсирование события состоялось 13 октября.
Федерация бокса и правительство Свердловской области подписали соглашение о возведении центра единоборств. Предварительно известно, что здание расположится на месте бывшего «Гормолзавода».
Соглашение гласит, что правительство Свердловской области должно обеспечить создание и организацию работы центров бокса на деньги из региона или внебюджетных средств, а федерация – оснастить площади спортинвентарём. Поскольку действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в лёгком весе выбрал Нижний Тагил, ему предстоит взять на себя ответственность за этот центр.
Я хотел бы, чтобы каждому из пяти центров были присвоены имена. Предлагаю один из центров назвать в честь Хабиба Нурмагомедова. Но он должен нести ответственность за этот центр, сказал на церемонии подписания генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.
Нижний Тагил внёс значительный вклад в развитие российского бокса. В спортивном сообществе даже высказали идею, чтобы центр единоборств был назван в честь заслуженного тренера из Нижнего Тагила – Александра Малышева. Он воспитал таких спортсменов, как «Кувалду» Наталью Рагозину, Ирину Серебреникову-Потееву, Максима Газизова, Веру Слугину.
Сам Александр Сергеевич на вопрос, о том, как он относится к этой идее, ответил скромно:
Назовут или не назовут, я не против. Я вообще хотел сам предложить, чтобы центр был назван именем Натальи Рагозиной, сказал Александр Малышев в разговоре с TagilCity.ru.
Он много сделал для меня. Благодаря ему я стал мастером спорта России, Чемпионом Урала, Свердловской области, Призером чемпионата России среди студентов, рассказал в беседе с TagilCity.ru бывший воспитанник Александра Малышева – Павел Санин.
Тагильчане уверены, какое бы имя ни получил центр, главное – чтобы дети занимались спортом в достойных условиях.
Главное, поскорее бы построили и хорошо, были бы занятия бесплатными. А в честь кого назовут неважно, сказала горожанка Валентина в соцсетях.
Какая разница, чьим именем назовут? Главное, чтобы дети занимались спортом, пишет Ирина из Нижнего Тагила.
Сам Хабиб Нурмагомедов во время подписания соглашения сказал о том, что открытие таких центров будет способствовать тому, что максимальное количество юных спортсменов будут заниматься единоборствами в Нижнем Тагиле.
Такие центры вносят очень большой вклад в развитие спорта. Главное, чтобы наши дети занимались спортом. Представляете, сколько детей будут заняты при открытии еще таких центров. По себе знаю, что дети должны быть всегда заняты. У них не должно быть свободного времени, должно быть образование и спорт. Это все делается в Свердловской области, сказал Хабиб.