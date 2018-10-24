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Главное не имя, главное – спорт для детей: жители Нижнего Тагила о центре единоборств
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главное не имя, главное – спорт для детей: жители Нижнего Тагила о центре единоборств

Сегодня, 19:12СпортФото: pxhere.com
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