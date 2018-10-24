Главное не имя, главное – спорт для детей: жители Нижнего Тагила о центре единоборств

Федерация бокса и правительство Свердловской области подписали соглашение о возведении центра единоборств. Предварительно известно, что здание расположится на месте бывшего «Гормолзавода».

Соглашение гласит, что правительство Свердловской области должно обеспечить создание и организацию работы центров бокса на деньги из региона или внебюджетных средств, а федерация – оснастить площади спортинвентарём. Поскольку действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в лёгком весе выбрал Нижний Тагил, ему предстоит взять на себя ответственность за этот центр.

Я хотел бы, чтобы каждому из пяти центров были присвоены имена. Предлагаю один из центров назвать в честь Хабиба Нурмагомедова. Но он должен нести ответственность за этот центр, сказал на церемонии подписания генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Нижний Тагил внёс значительный вклад в развитие российского бокса. В спортивном сообществе даже высказали идею, чтобы центр единоборств был назван в честь заслуженного тренера из Нижнего Тагила – Александра Малышева. Он воспитал таких спортсменов, как «Кувалду» Наталью Рагозину, Ирину Серебреникову-Потееву, Максима Газизова, Веру Слугину.

Сам Александр Сергеевич на вопрос, о том, как он относится к этой идее, ответил скромно:

Назовут или не назовут, я не против. Я вообще хотел сам предложить, чтобы центр был назван именем Натальи Рагозиной, сказал Александр Малышев в разговоре с TagilCity.ru.

Он много сделал для меня. Благодаря ему я стал мастером спорта России, Чемпионом Урала, Свердловской области, Призером чемпионата России среди студентов, рассказал в беседе с TagilCity.ru бывший воспитанник Александра Малышева – Павел Санин.

Тагильчане уверены, какое бы имя ни получил центр, главное – чтобы дети занимались спортом в достойных условиях.

Главное, поскорее бы построили и хорошо, были бы занятия бесплатными. А в честь кого назовут неважно, сказала горожанка Валентина в соцсетях.

Какая разница, чьим именем назовут? Главное, чтобы дети занимались спортом, пишет Ирина из Нижнего Тагила.

Сам Хабиб Нурмагомедов во время подписания соглашения сказал о том, что открытие таких центров будет способствовать тому, что максимальное количество юных спортсменов будут заниматься единоборствами в Нижнем Тагиле.