Дрифтер из Екатеринбурга «жег покрышки» 17 часов и установил мировой рекорд

Дрифтер из Екатеринбурга «жег покрышки» 17 часов и установил мировой рекорд
Дрифтер из Екатеринбурга «жег покрышки» 17 часов и установил мировой рекорд
Сегодня, 09:08СпортФото: Евгений Новокшонов

Спортсмен из Екатеринбурга установил новый рекорд по дрифту

Свердловский гонщик Евгений Новокшонов побил американский рекорд по спортивному дрифту.

Предыдущий рекорд по спортивному дрифту — 8 часов и 374 километра — принадлежит команде BMW. Именно столько времени водитель «жег покрышки», совершая виражи на мокром асфальте в Америке.

Но гонщик из Екатеринбурга Евгений Новокшонов добился результата получше. На специальной трассе в Челябинской области он дрифтовал 17 часов 34 минуты. И проделал это не на на BMW, а на доработанном ВАЗ-2106, более известном как «шаха» или «шестерочка».

Чтобы хватило горючего, в машине предвариелньо установили 200-литровую бочку с бензонасосом. А для удобства езды в темное время суток, к кузову прикрутили дополнительные фары.

Автомобиль пришлось облегчить как только это было возможно. Однако от перегрузки машина до конца не избавилась. На 16-м часу дрифта у нее лопнул основной радиатор, и оставшееся время водитель докатывал в холоде.

Зарегистрировать рекорд в Книге рекордов Гиннесса не получится. Причина этого кроется в санкциях, выдвинутых США в отношении России. Однако свердловчанин не унывает и все же планирует это сделать. Для этого Евгений Новокшонов ищет спонсоров.

Дрифт активно развивают на Среднем Урале. Так, прошлой осенью под нижним Тагилом состоялся финал чемпионата по этому виду спорта. В соревнованиях приняли участие 53 водителя из Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Тюмени, Озерска, Сургута и Ижевска.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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Свердловская областьспортдрифт
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