Дрифтер из Екатеринбурга «жег покрышки» 17 часов и установил мировой рекорд

Но гонщик из Екатеринбурга Евгений Новокшонов добился результата получше. На специальной трассе в Челябинской области он дрифтовал 17 часов 34 минуты. И проделал это не на на BMW, а на доработанном ВАЗ-2106, более известном как «шаха» или «шестерочка».