Олимпийский чемпион Антон Шипулин будет комментировать мировое первенство по биатлону
Сегодня, 13:31СпортФото: личная страница в инстаграм Антона Шипулина
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Олимпийский чемпион 2014 года из Екатеринбурга Антон Шипулин будет комментировать мировое первенство по биатлону 2019 года на Первом канале.
Сюжеты: Екатеринбург
25 февраля 2019 года Антон Шипулин принял участие в программе на Первом канале «Вечерний Ургант», где было объявлено о его дебюте в качестве комментатора.
Чемпионат мира по биатлону, который прокомментирует свердловский спортсмен, стартует 7 марта в Эстерсунде в Швеции. Он продлится до 17 марта.
Напомним, Олимпийский чемпион Антон Шипулин объявил о завершении своей спортивной карьеры в конце декабря 2018 года. 29 декабря он принял участие в заключительном соревновании в Гельзенкирхене «Рождественская гонка». Свердловский спортсмен шесть раз становился призером чемпионата мира.
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