Олимпийский чемпион Антон Шипулин будет комментировать мировое первенство по биатлону

25 февраля 2019 года Антон Шипулин принял участие в программе на Первом канале «Вечерний Ургант», где было объявлено о его дебюте в качестве комментатора.

Чемпионат мира по биатлону, который прокомментирует свердловский спортсмен, стартует 7 марта в Эстерсунде в Швеции. Он продлится до 17 марта.