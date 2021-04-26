На первенстве в Сибири теннисистка из Нижнего Тагила завоевала два «серебра»

На первенстве в Сибири теннисистка из Нижнего Тагила завоевала два «серебра»
На первенстве в Сибири теннисистка из Нижнего Тагила завоевала два «серебра»
Сегодня, 17:32СпортФото: pixabay.com
На первенстве Сибирского федерального округа по теннису, спортсменка из Нижнего Тагила завоевала два «серебра».

Спортивное соревнование состоялось в Красноярске. 14-летняя Вероника Шабалина, воспитанница СШ «Высокогорец», выступила в категории девушек до 17 лет, сообщает «Тагильский рабочий».

В игре первого круга она победила со счетом 6:3 и 6:2 местную спортсменку. Далее обыграла соперниц из Омска и Кемерово. В полуфинале обошла представительницу Москвы.

В финале выйграла в трех сетах девушка из Томска. В смешанном парном разряде Вероника выступала с Иваном Тимофеевым из Междуреченска. Вместе они завоевали «серебро». Теннисисты одержали три победы и проиграли в финале.

Напомним, тагильчанки Александра и Вероника Шабалины завоевали «бронзу» на всероссийском турнире по большому теннису в Перми.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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